Politie onderzoekt scholier die tiener(s) van andere school in kleedkamer filmde: “Hij denkt een grapje te maken, maar de gevolgen kunnen heel ernstig zijn” Birger Vandael

28 mei 2019

20u06 0 Pelt Politiezone Keno voert momenteel onderzoek naar een zaak waarbij vermoedelijk één Peltse tiener naaktbeelden maakte van enkele jongere tieners uit Retie. De leraren van de slachtoffers spraken de leraren van de dader aan en de school stapte naar de politie. “Wij zijn voor 99,5% zeker dat de beelden verwijderd zijn”, zegt de directie.

De feiten vonden plaats op 3 mei tijdens de jaarlijkse sportdag van de school uit Retie aan het Zilvermeer in Mol. In de kleedkamer zouden er door een jongen van een Peltse school van ongeveer 14 à 15 jaar beelden gemaakt zijn van een groepje van het vijfde leerjaar.

Hij heeft de beelden gemaakt in een aanpalende jongenskleedkamer die een scheidingswand heeft tot bijna tegen het plafond. De jongen leunde over de scheidingsmuur en maakte de beelden met zijn gsm. De kinderen hadden wel meteen in de gaten wat er aan de hand was en lichtten de leerkrachten in Schooldirectie

Volgens de school gaat het om één dader. “Hij heeft de beelden gemaakt in een aanpalende jongenskleedkamer die een scheidingswand heeft tot bijna tegen het plafond. De jongen leunde over de scheidingsmuur en maakte de beelden met zijn gsm. De kinderen hadden wel meteen in de gaten wat er aan de hand was en lichtten de leerkrachten in”, klinkt het bij de directie van de school uit Retie.

Beelden verwijderd

De leerkrachten uit Retie namen de feiten meteen ernstig en vroegen aan hun collega’s uit Pelt om actie te ondernemen. Daarop werd de dader meteen aangeduid. Hij moest zijn gsm afgeven en de gemaakte beelden werden meteen verwijderd. Niet alleen uit de zogenaamde galerij, maar ook uit de map ‘verwijderde items’. De dader verzekerde dat de beelden niet gedeeld zijn geweest met medeleerlingen. Er werden ook contactgegevens uitgewisseld tussen de verschillende scholen.

We hebben ervoor gekozen om de ouders van alle kinderen van het vijfde leerjaar niet ongeruster te maken dan wenselijk is aangezien de beelden onmiddellijk verwijderd werden en omdat de situatie doorgesproken was met de kinderen Schooldirectie

Ten gevolge van de feiten werd er een gesprek georganiseerd met de kinderen en werd uitgelegd dat de beelden zijn verwijderd. “We hebben ervoor gekozen om de ouders van alle kinderen van het vijfde leerjaar niet ongeruster te maken dan wenselijk is aangezien de beelden onmiddellijk verwijderd werden en omdat de situatie doorgesproken was met de kinderen”, geeft de directie mee. Daarna maakte de school melding bij de politie.

Zelf naar politie gestapt

Tijdens een buurtfeest kwam het verhaal toch weer naar boven, waardoor de vader van een slachtoffer ook op de hoogte raakte. De vader van één slachtoffer besloot vervolgens ook om zelf een klacht in te dienen.

De hoofdinspecteur van de politie Retie bevestigt dat er aangifte werd gedaan. “Het dossier is ondertussen overgemaakt naar de hoofdpost in Arendonk. Het is nu aan de recherchecoördinator om te beslissen welke onderzoeksdaden nog dienen te gebeuren, al dan niet in samenspraak met het parket.” Aangezien de zaak in vooronderzoek is, wordt er geen bijkomende info gegeven.

Als de beelden niet verspreid zijn, begrijp ik dat ze geen ongerustheid willen opwekken. Ik denk dat men de ongerustheid bij ouders wel onderschat en het is soms beter om volledig transparant te zijn. Als school is het altijd goed om een stappenplan te hebben voor dergelijke situaties Erika Frans

Begrip voor ongerustheid

Volgens Erika Frans, experte seksueel misbruik bij Sensoa, hoeft een school niet altijd de ouders in te lichten: “Als de beelden niet verspreid zijn, begrijp ik dat ze geen ongerustheid willen opwekken. Ik denk dat men de ongerustheid bij ouders wel onderschat en het is soms beter om volledig transparant te zijn. Als school is het altijd goed om een stappenplan te hebben voor dergelijke situaties. Aan de kant van de dader(s) moet worden duidelijk gemaakt hoe ernstig de gevolgen van zo’n feit kunnen zijn. Natuurlijk moeten we bij de daders niet meteen aan een zware stoornis denken. Doorgaans gebeurt dit uit stoerdoenerij en nieuwsgierigheid. Jongeren denken dan een grapje te maken, maar dat kan serieuze consequenties hebben. Ik raad scholen ook aan om hier preventief rond te werken.”