Politie onderzoekt of wapen van moord op Marcel Van Hout gedumpt werd in Genk MMM

05 december 2019

11u37 0 Pelt Politie en parket hebben woensdag gezocht naar het mogelijke wapen dat gebruikt werd in de moord op de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout. De zoekactie gebeurde in het Albertkanaal in Genk. Klusjesman Roger C. van Van Hout uit Diepenbeek zit nog steeds in de cel. Zijn ex-vrouw staat onder elektronisch toezicht.

De 51-jarige Van Hout werd op 22 november 2017 in zijn villa in Pelt doodgeschoten. Een maand na de feiten werden ex-vrouw Jouhara A. en klusjesman Roger C. opgepakt. De 45-jarige vrouw werd snel weer vrijgelaten, terwijl de klusjesman nog altijd achter de tralies zit.

In januari dit jaar werd de vrouw echter opnieuw gearresteerd in de buurt van Eindhoven. “In kader van de voortzetting van het gerechtelijk onderzoek, dat al twee jaren loopt, waren er recente inlichtingen waaruit zou kunnen blijken dat het moordwapen en eventueel ander bewijsmateriaal in het Albertkanaal gedumpt werden”, zegt Dorien Vanderheiden, persmagistraat van het Limburgse parket.

Werkplaats

De zoekactie woensdag werd met bijstand van de civiele bescherming uitgevoerd in de omgeving van het bedrijf waar Roger C. tewerkgesteld was. Ook de zoon van Jouhara kwam tijdens het onderzoek in beeld. De zoon en de moeder zijn in maart dit jaar door Nederland aan de Belgische autoriteiten uitgeleverd. De vrouw staat onder elektronisch toezicht. De klusjesman zit effectief in hechtenis. Hij heeft ook al een test met de leugendetector ondergaan, die hem niet volledig vrijpleitte van betrokkenheid bij de moordzaak.