Politie arresteert met getrokken wapens inbrekers na helse klopjacht Dirk Selis en Birger Vandael

22 december 2019

17u35 14 Pelt In Lommel en Pelt was er zondagmiddag plots veel blauw op straat te zien. Dat had alles te maken met een klopjacht naar een vermoedelijke Oost-Europese rondtrekkende inbrekersbende. Die teisterde al langer de regio en zondagmiddag werden de verdachten betrapt bij een inbraakpoging in Lommel. Drie inbrekers konden dankzij de ANPR-camera’s, speurwerk van de agenten van de politiezone Lommel en na inzet van een drone allemaal opgepakt worden.

Een bewoonster van de villawijk op de Gestelse Dijk in Lommel keek zondagmiddag raar op toen ze een witte Mercedes met Duitse nummerplaten op haar oprit zag staan. De inzittenden zetten het zondag op een lopen, maar konden nooit ver geraken. In de buurt van het waterzuiveringsstation werden ze klemgereden en moesten ze te voet verder. Dat deden ze naar verluidt door het water van De Dommel tot in het centrum van Neerpelt. Een getuige vertelt hoe één van de dieven, die een Oost-Europees voorkomen had, door de politie met getrokken wapens op straat kon worden ingerekend. Hij was zelfs, totaal in paniek, tot op het dak van ‘De Kiekenbakker’ geklommen. In totaal werden minstens twee personen gearresteerd. “De politie is volop met het onderzoek bezig”, zegt de Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V). De politie gaat ervan uit dat het hier gaat om een rondtrekkende bende.