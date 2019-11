Poetsvrouw (31) beschuldigd van woningdiefstallen BVDH

25 november 2019

09u45 0 Pelt Een 31-jarige poetsvrouw uit Overpelt wordt ervan beschuldigd bij een drietal gezinnen geld te hebben gestolen. “De dochters van de slachtoffers hadden in hun spaarpotje 400 en 500 euro zitten. Nadat de vrouw des huizes inkopen ging doen, was het geld plots verdwenen”, vertelt de procureur.

De poetsvrouw werd in het najaar van 2018 bij verschillende woningen ingezet als vervanger van de vaste poetsvrouw. “In oktober en november kwamen er bij de politie verschillende klachten binnen inzake huisdiefstallen”, opende de procureur haar verhaal. Ze was de enige persoon die toegang had tot de woningen waar er geld gestolen werd. Bij een tweede gezin verdwenen vaak kleinere bedragen (70, 20 en 52 euro) zodat het minder opviel dat er geld werd meegenomen. Pas toen er ook uit de handtas geld verdween, raakten de slachtoffers zich bewust van de diefstallen. Bij een derde gezin werd 500 euro aan verjaardagscentjes gestolen. Er werd telkens dezelfde modus operandi gehanteerd, ik vraag een werkstraf van 180 uren.”

Vrijspraak gevraagd

De beklaagde betwist de feiten. Haar advocate Els Jeuris spreekt van een zaak waarin het “woord tegen woord” is. “Ik stel wel vast dat de politie geen andere aanwijzingen heeft onderzocht.” De volledige vrijspraak wordt gevraagd. Op 23 december wordt het vonnis uitgesproken.