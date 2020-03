Peltse zanger houdt volwassenen met autisme binnen met ‘coronalied’: “Ze geven hun eigen interpretatie aan de situatie” Birger Vandael

19 maart 2020

15u07 6 Pelt “Blijf maar binnen”, zo luidt het devies in tijden van corona. Dat is ook het geval op residentie Vijverplein in Zutendaal. Begeleider Sander Camps uit Pelt maakte voor de bewoners een liedje dat die boodschap extra kracht bij zet. “Duidelijkheid is heel belangrijk voor deze mensen", legt hij uit.

Residentie Vijverplein is een residentie waar volwassenen met autismespectrumstoornissen in een huiselijke sfeer kunnen wonen en toch de nodige begeleiding krijgen. Elke bewoner heeft een eigen studio en in totaal zijn er zo zeventien woonsten.

Voor deze bewoners zijn het verwarrende tijden. Zij die in het weekend gewoonlijk naar huis gaan, moeten nu zeven dagen op zeven aanwezig zijn. Ook andere vaste structuren werden door elkaar gegooid. “Omwille van de maatregelen moet iedereen nu ook binnen blijven bij ons", knikt Sander bevestigend. “Eén op één gaan wandelen met een begeleider is nog toegestaan, maar bezoek mag er niet meer komen. De mensen hier hebben dus geen contact meer met ouders of familie, geen hulp bij het onderhoud van de studio en er zijn geen vrijwilligers om onze werking te ondersteunen."

Grip op de wereld

Daarom hielp Sander hen een handje met zijn zelfgemaakte ballade. “We blijven binnen maar het is wel leuk, want we zijn hier samen en we lachen ons een breuk”, klinkt het onder meer. “Voor personen met autisme is duidelijkheid altijd zeer belangrijk. Wanneer dat net wegvalt, verliezen ze hun veiligheid en grip die ze op de wereld hadden. De onduidelijkheid zorgde voor woelige dagen, maar ondertussen is de rust wel wat hersteld. Uiteraard blijven de mensen hier wel nog steeds met veel vragen zitten.”

Volgens de Peltenaar is het mooi om te zien hoe de bewoners zelf hun interpretatie geven aan de situatie in de wereld. “Wanneer ze bijvoorbeeld zien dat Maggie De Block de maatregelen uitlegt tijdens het nieuws, denken ze dat zij de persoon is die heeft besloten dat men hier moet binnen blijven en geen bezoek meer krijgen. En er is ook iemand die hoorde dat alles tot 3 april zou duren en we kunnen hem niet overtuigen dat het wel eens langer zou kunnen zijn. In elk geval: men weet wel ongeveer wat er aan de hand is. Ze begrijpen wel ongeveer wat er aan de hand is. Het is mooi om te zien hoe ze er samen voor willen gaan en er het beste van willen maken.”

Extra activiteiten

Bovendien worden de bewoners ook nuttig beziggehouden. “Er worden nu extra activiteiten georganiseerd voor de bewoners die anders extern gingen werken en ook alle boodschappen, was en huishoudelijke taken worden opgevangen door het personeel en mensen van de thuisbegeleiding van de Limburgse Stichting Autisme. Zij mogen nu immers ook niet meer aan huis gaan voor begeleidingen.”

Het volledige liedje kan je hier bekijken.