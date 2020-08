Peltse wordt uit café gesleurd en vastgehouden door ex-partner Birger Vandael

06 augustus 2020

10u42 0 Pelt Een 25-jarige Rus is door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden met uitstel voor de aanranding en het vasthouden van zijn 23-jarige Peltse ex-partner. Bovendien bedreigde hij haar met de dood en nam hij ook haar simkaart af. De feiten vonden plaats in de nacht van 8 op 9 maart 2019 in Pelt. Daarbij werd het slachtoffer op een verjaardagsfeestje uit een café gesleurd.

Die bewuste avond was het slachtoffer op stap in de levendige Kerkstraat te Neerpelt, toen ze plots werd vastgegrepen en tot op de voorste passagiersstoel van de man werd gesleurd. Een vriendin van haar kon ook nog snel de wagen instappen. Onderweg werd er meermaals gevraagd te stoppen, werd het portier zelfs geopend en gedreigd aan hoge snelheid uit te stappen, maar de man reed koppig verder.

Hulp van vrachtwagenchauffeur

Vervolgens kon de vriendin uit de wagen ontsnappen maar werd de ex-vriendin van de man slachtoffer van de handtastelijkheden van haar ex. Uiteindelijk raakte ook deze vrouw uit de wagen en werd ze meteen geholpen door een vrachtwagenchauffeur die inmiddels was gestopt. De vrouw kon terug in Neerpelt geraken en stelde daar vast dat haar simkaart ontbrak. Het gedrag van de man kaderde in de sfeer van jaloezie.

Contactverbod

De Rus krijgt naast zijn celstraf met uitstel ook een boete van 800 euro. Hij moet nu een strikte begeleiding volgen en krijgt een zeer streng contactverbod bij het meisje. Daarnaast wordt hij voor vijf jaar uit de rechten ontzet. Aan het slachtoffer moet hij een bedrag van 1.500 euro betalen, alsook de rechtsplegingsvergoeding van 480 euro.