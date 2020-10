Peltse vrouw wordt gefilmd terwijl ze ex-partner aanvalt: 6 maanden cel gevorderd Birger Vandael

13 oktober 2020

10u20 3 Pelt Een Peltse vrouw ging op 26 oktober 2017 helemaal door het lint. Bij een zoveelste discussie met haar ex-partner over de bezoekregeling van de twee kinderen, begon ze de man te slaan. Iemand uit de omgeving van de nieuwe vriendin van de man kon de feiten met haar gsm filmen.

Al een hele tijd was er – tot op de familierechtbank – discussie tussen de ex-partners omtrent hun kinderen. Elk hadden ze inmiddels een nieuwe liefde leren kennen. Die dag was de vrouw kwaad omdat ze het gevoel had dat haar ex er al een tijdje voor zorgde dat ze de kinderen niet meer mocht zien. De man wilde de discussie niet aangaan en trok naar de ouders van zijn nieuwe partner. Hij werd echter gevolgd door de vrouw, met de discussie tot gevolg. Het hele tafereel werd gefilmd. Ook de vrouw achter de camera moest het vervolgens ontgelden. Zij moest worden afgevoerd met de ambulance.

De procureur vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 900 euro. De verdediging vraagt de opschorting. “De feiten zijn drie jaar geleden en mijn cliënte heeft inmiddels een hele weg afgelegd.” Vonnis op 10 november.