Peltse vrouw hoopt ontvoerd kind (8) zonder rechtbank terug te krijgen: “Aan een bestraffing hebben we niets” Birger Vandael

29 september 2020

14u45 2 Pelt Dinsdagmiddag stond op de correctionele rechtbank van Hasselt een opvallende zaak op de agenda. Een Peltse vrouw schakelde immers advocate Karin Verbist in in de hoop haar achtjarig zoontje terug in het land te krijgen. “Hij werd begin 2017 ontvoerd naar Jordanië door de ex-partner van mijn cliënte. Uiteraard is het ons puur om het kind te doen, aan een bestraffing hebben we niets", verduidelijkt ze.

De Antwerpse advocate is gespecialiseerd in internationale parentale ontvoeringen van kinderen. “Toch is dit geen normale zaak voor mij”, legt ze uit. “In 80 procent van de gevallen gaat het bij een internationale parentale ontvoering om de moeders die hier vertrokken zijn. Ze zoeken dan bijvoorbeeld steun bij hun familie en beschouwen het zelf ook niet als een ontvoering. Dit soort feiten blijven doorgaans beperkt tot Europese landen."

In dit geval gaat het echter om een ontvoering naar Jordanië en dat is een speciaal verhaal. In het Verdrag van ‘s Gravenhage, waarin internationale verdagen op onder meer het gebied van internationaal privaatrecht werden opgenomen, is Jordanië immers niet opgenomen. Concreet betekent dit dat het niet mogelijk is om een kind zomaar te laten terugkeren. “Mijn cliënte diende bijgevolg een klacht in bij de politie, waarna een onderzoeksrechter werd gevorderd”, aldus Verbist.

Telefonisch contact

Het koppel was samen tot 2015, waarna het tot een breuk kwam. Bij de familierechtbank kreeg de man, die afkomstig is uit Palestina, een beperkt omgangsrecht, waardoor hij zijn zoontje maar ongeveer één dag in de week zag. Uit onenigheid sloeg hij op de vlucht. “Ik sluit niet uit dat hij specifiek Jordanië opzocht door het speciaal statuut. Nochtans is de situatie daar verre van ideaal. Er is gelukkig wel telefonisch contact tussen moeder en zoon, maar over een mogelijke terugkeer wordt in die gesprekken niet onderhandeld.”

In de rechtbank werd de zaak uitgesteld tot eind december. Dan wordt een nieuwe stand van zaken opgemaakt. Het is dan ook niet de bedoeling van de burgerlijke partij om een bestraffing voor de man te bekomen. Zij willen immers dat het kind terug naar ons land komt. “We zullen verder onderhandelen met Child Focus en Buitenlandse Zaken. De man staat internationaal geseind en Jordanië levert dus geen mensen uit, maar we hopen dat we het zo kunnen regelen dat hij naar België mag komen.”