Peltse vriendinnen zoeken steun voor koorzangertjes uit sloppenwijken

03 oktober 2019

13u29 2 Pelt Afgelopen zomer verbleven de 17-jarige Peltenaren Jitske Quanten en Fien Claassen in Zuid-Afrika voor een uitwisseling in het kader van het Europees Muziekfestival (EMJ). Ze maakten er kennis met het lokale ‘South Cape Childrens Choir’ en raakten onder de indruk. Daarom zoeken de dames steun voor de kinderen uit de sloppenwijken die ervan dromen in een koor te zingen.

De gezinnen van Jitske en Fien waren eerst tijdens het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) gastgezinnen voor de Zuid-Afrikaanse Marimba band uit George SA. Zo leerden ze de Zuid-Afrikaanse Adrienne Vercueil kennen. Gebeten door de zang- en dansmicrobe werden ze al snel vriendinnen.

Jitske en Fien gingen op hun beurt naar Zuid-Afrika en kregen er een unieke kans om zichzelf onder te dompelen in de Afrikaanse cultuur. “Het meest onder de indruk waren we van de lokale dirigent Jan Erik Swart die kinderen uit de sloppenwijk samenbrengt om deel uit te maken van het gerenommeerd kinderkoor SCCC.”

Ze stelden echter ook vast dat het koor voor hen een unieke kans is om te ontsnappen aan de harde realiteit: “Sommigen moesten uren lopen om toch maar op de wekelijkse repetitie te geraken.”

Adrienne in België

Momenteel verblijft Adrienne in het kader van de uitwisseling in Pelt. “Ze wordt op het Don Boscocollege in Hechtel ingeschakeld om Afrikaanse lessen te geven en ze krijgt ook via haar gastgezin de kans om te genieten van België in al zijn aspecten”, vertellen de dames.

Jitske neemt haar mee naar de danslessen bij Odacs Company en Fien neemt haar mee naar de repetities van het lokale showkoor Rise Up. Samen hebben ze heel ambitieus het ‘Kinder Sing Sonder Sorgen-fonds’ opgericht en hopen ze nu ook een muzikale peter te vinden voor het kinderkoor in Zuid-Afrika. “Want iedereen verdient een kans om te schitteren in de spotlights, ook al is het maar één keer.”

Meer info vind je terug via de Facebookpagina ‘Fien en Jitske in Zuid-Afrika’