Peltse vloggers krijgen tien maanden cel voor overnachting bij tuincentrum Pelckmans: “Ze brengen inbrekers op ideeën” Birger Vandael

07 april 2020

16u15 4 Pelt De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de twee Peltse vloggers Alwin (23) en Roland (22) Maas bij verstek veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een boete van 4.000 euro per persoon. Op 6 februari 2019 lieten ze zich opsluiten bij tuincentrum Pelckmans in Lommel voor hun vlog. “Met dergelijke daden kunnen ze ook inbrekers op ideeën brengen”, stelt Tom Pelckmans, mede-zaakvoerder van het tuincentrum.

Ruim een jaar geleden op die bewuste woensdag verstopten de twee broers Alwin en Roland Maas zich rond 17.15 uur onder een tafel met plantjes. Ze wachtten een halfuurtje en wanneer het duidelijk werd dat de winkel gesloten was, gingen ze op ontdekking in de zaak. Nadat ze alles gezien hadden en zelfs hun eigen Youtube-kanaal hadden geopend op de computers in een bureau, verlieten ze via de nooduitgang het tuincentrum.

“Via enkele artikels in kranten, is de zaak geopend”, vertelde de procureur tijdens de behandeling in de rechtbank. “Op 4 maart 2019 werd een officiële klacht ingediend tegen de broers. Er was geen schade in de winkel en ze hebben niets gestolen. Toch is het onrustwekkend dat ze er plezier in scheppen om door gesloten winkels te dolen.” De zaak kreeg code 53 toegewezen, wat wijst op ‘woonschennis’. Ook voor ‘manipulatie van de computers’ stonden ze terecht. “De bestraffing moet hen ervan weerhouden in de toekomst gelijkaardige feiten te plegen", staat te lezen in het vonnis.

Video offline

Achteraf kwam vanuit Pelckmans de vraag om het filmpje op Youtube offline te halen, maar dat gebeurde niet meteen. “Ze mailden ons enkel dat de vlogs dankzij reclame-inkomsten hun broodwinning zijn”, stelt Tom Pelckmans. Pas in een latere fase werd de vlog toch van het internet gehaald.

De broers drongen in het verleden al binnen in grote voetbalstadions en de Colruyt in Helchteren. De rechter verweet de twintigers “tijd te veel” te hebben en stelde voor om hen een lesje te leren. Zelf gaven de twee broers verstek voor de zaak. “Jammer, want ik had gehoopt dat ze hier toch uitleg zouden geven”, stelt Tom Pelckmans. “Ik heb een veertienjarige zoon en hij vond die video ook cool, maar het mag niet de bedoeling zijn dat iedereen in winkels gaat overnachten. We kunnen moeilijk elke avond onder de tafels kruipen in een zaak van 17.000 vierkante meter. Dergelijke spelletjes zijn voor ons niet interessant. Hopelijk zullen ze het nu ook voelen.”

Geen slechte bedoelingen

De twee heren hebben nu een kans om beroep aan te tekenen. “Uiteindelijk gebeurt er weinig in het filmpje en we hebben de video toen ook netjes offline gehaald”, stelt Alwin. Roland benadrukt dat er best wel wat uren in het bewerken van zo’n video kruipt: “Jammer dat men dan zegt dat we te veel tijd hebben. Ik vind het juist belangrijk dat je als jongere je dromen najaagt. We hadden geen slechte bedoelingen en zijn bereid om alles uit te praten met de zaakvoerders van Pelckmans.”