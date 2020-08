Peltse speeddealers krijgen tot 37 maanden cel Birger Vandael

12 augustus 2020

Twee 32-jarige Peltenaren zijn door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot celstraffen van 37 (voor de man) en 18 maanden (voor de vrouw). Zij stonden terecht voor het bezit en de verkoop van een niet nader bepaalde hoeveelheid speed. Het duo was actief in april 2018 in Overpelt. Bij hun arrestatie op 26 april 2018 was de man weerspannig ten aanzien van de inspecteurs van politiezones Hano en Lommel. Een maand later ging hij opnieuw door het lint in Houthalen-Helchteren, dit keer ten aanzien van vier inspecteurs bij politiezone Kempenland. De twee moeten ook elk een boete van 8.000 euro betalen. De vrouw krijgt wel uitstel voor de hele hoofdgevangenisstraf en de helft van de boete, op voorwaarde dat ze zich laat begeleiden.