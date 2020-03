Peltse Nederlander (40) veroordeeld voor cannabisplantage Birger Vandael

26 maart 2020

13u33 0

Een 40-jarige Peltenaar met de Nederlandse nationaliteit is veroordeeld tot vijftien maanden cel en 8.000 euro boete voor het telen van cannabisplanten. De veertiger was actief tijdens de eerste maanden van 2018 in Neerpelt. Daarbij tapte hij ook een niet nader te bepalen hoeveelheid elektriciteit af. Hij krijgt wel uitstel voor de volledige celstraf en voor 6.400 euro van de boete. Aan Fluvius moet hij een bedrag van 6.355,40 euro betalen.