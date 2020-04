Peltse horecazaken bieden speciaal ‘moederdagmenu’ aan Birger Vandael

29 april 2020

13u43 3 Pelt Op zondag 10 mei worden alle moeders in de bloemetjes gezet op Moederdag. Ook de Peltse horecazaken willen hun steentje bijdragen zodat de mama’s – ondanks corona – toch verwend kunnen worden. L’Anima bedacht een ‘moederdagmenu’, ‘t Ontbijtmandje biedt dan weer een champagneontbijt aan.

Restaurant L’Anima uit Sint-Huibrechts-Lille maakt het al enkele weken mogelijk om een speciaal menu te bestellen. Komende zondag gaat het om een klassiek menu, op Moederdag wordt een menu aangeboden met een fris slaatje van snowcrab met zoetzure dressing-gemarineerde lentegroenten, gegrilde ‘black tiger gamba’s’ en een mediterrane kalfsblanquette plus verrassingsdessert. Dat menu kan zowel voor zaterdag 9 mei als voor zondag 10 mei besteld worden. Leveren gebeurt zaterdag van 15 tot 18 uur en zondag van 9.30 tot 12.30 uur. Bestellen kan telefonisch, via mail of Facebook. De vorige weken was L’Anima telkens volledig uitverkocht.

Ook ‘t Ontbijtmandje werkt aan een leuke attentie voor moeders. Zij maken ‘deluxe ontbijtmanden' met onder meer koffiekoeken, vers fruit en zelfs champagne. Afhalen of leveren is doorgaans mogelijk. Contact opnemen kan via 0475/36.78.96 of ontbijtmandje@outlook.com.

