Peltse dievegge blijkt voormalige huishoudhulp te zijn BVDH

28 november 2019

12u19 0 Pelt Een inbrekerskoppel uit Sint-Huibrechts-Lille, deelgemeente van Pelt, is veroordeeld voor het plegen van verschillende diefstallen in Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel. De 47-jarige man krijgt een celstraf van achttien maanden met uitstel, zijn 57-jarige partner krijgt een werkstraf van 120 uren. Als voormalige huishoudhulp was ze in het bezit van sleutels van de slachtoffers.

Het duo pleegde een groot deel van de diefstallen in het najaar van 2017. Zo gingen ze op 30 september 2017 bij een Neerpeltse zaak lopen met twee handsnoeischaren, een slagschroefmachine en een klopschroefmachine voor een totale waarde van 724,60 euro. Drie dagen later brachten ze een bezoek aan een gelijkaardige zaak in Hamont-Achel en namen ze drie snoeischaren mee. Rond oudejaarsavond stal de man ook drie elektrische fietsen.

Op 20 maart 2018 sloeg het duo opnieuw toe in Hamont-Achel. Ze ontvreemden een iPhone 6, twee gsm’s, een laptoptas met laptop, mascara, een sleutelbos en een portefeuille.

Probatievoorwaarden

De man zat een tijdje in voorlopige hechtenis en moet zich strikt houden aan de probatievoorwaarden. Zo moet hij actief zoeken naar werk en zijn begeleiding bij ‘Zorggroep Zin’ voortzetten.

