Peltse cafés geven “een allerlaatste feestje” Birger Vandael

13 maart 2020

09u25 32

Nog tot middernacht mogen cafés de deuren openen en in Pelt maken ze daar een laatste keer gebruik van. Verschillende cafés organiseerden nog snel een allerlaatste feestje, alvorens ze drie weken moeten sluiten. Café Den Tap uit de Kerkstraat in Neerpelt start om 16 uur met “Het Allerlaatste Feestje”, om middernacht is het onherroepelijk gedaan. “Geen handjes en geen kusjes geven”, luidt het devies. Ook café ’t Zoalke in Sint-Huibrechts-Lille laat de kans niet liggen om nog een laatste keer te vieren. Om 16 uur opent het café onder de kerk. Er is een happy hour van 20 tot 21 uur en ook hier sluiten de deuren om middernacht. Burgemeester Frank Smeets (CD&V) waarschuwt voor dergelijke initiatieven: “Het virus wacht niet aan de deur tot middernacht. Vanavond drukke feesten geven of bijeenkomsten organiseren ‘omdat het strikt genomen nog mag’, is onverstandig, onverantwoord en asociaal.”