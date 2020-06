Pelts zomerkamp draait volledig rond wolven (en is nu al uitverkocht) Birger Vandael

08 juni 2020

10u33 0 Pelt Dat de aanwezigheid van wolf August, wolvin Noëlla en hun welpjes in Noord-Limburg leeft, is een understatement. Deze zomer wordt er aan het de Grote Hof in Overpelt zelfs een heus ‘wolvenwelpenkamp’ voor kinderen georganiseerd. Met 35 inschrijvingen is het kamp meteen volzet.

Dat er nieuw wolvenleven in Bosland is, vonden ze ook bij evenementenorganisator Forest&Fun wel een leuk gegeven. Van 22 tot 24 juli werkten ze een zomerkamp uit dat volledig in het teken van de wolven zal staan. “We trekken de bossen in, bouwen kampen, knutselen met natuurlijke materialen en gaan op dierensporentocht”, vertelt projectmedewerker Lana.“We willen de kinderen spelenderwijze iets bijleren over wolven en hun welpjes. Mens en natuur gaan in Bosland nu eenmaal hand in hand.”