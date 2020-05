Pelts gemeentebestuur reageert op open brief die aandacht vraagt voor kinderen tijdens coronacrisis: “Er staat een zomer vol activiteiten voor de deur” Birger Vandael

28 mei 2020

12u53 0 Pelt Deze week ontving onze krant een open brief van een anonieme afzender waarin men betreurt dat de drie grote speeltuinen in Pelt nog niet geopend worden. “Doe ze open voor de kinderen, die geen stem hebben om voor zichzelf op te komen", klinkt het. Schepen van Jeugd Katrien Kenis (CD&V) benadrukt het belang van de richtlijnen en kondigt een mooie zomervakantie voor kinderen aan: “We hebben in elk geval een brochure klaar vol activiteiten voor kinderen van alle leeftijden!”

De Bosuil, de Scoutsrally en ‘t Pelterke blijven voorlopig gesloten voor de jeugd. Kenis verduidelijkt dat de organisatie en controle binnen deze speeltuinen het probleem is. “We kunnen niet garanderen dat we kunnen voldoen aan de voorschriften van de Nationale Veiligheidsraad. Als je maar twintig kinderen toelaat, maak je anderen ongelukkig. Stel je voor dat je gepakt en gezakt aankomt, maar dat de speeltuin vol blijkt en dat er een wachtrij staat.”

“Bovendien zit je met praktische vraagstukken. Wat doe je als er al 19 kinderen binnen zijn en je aankomt met twee kinderen? Wie gaat dit toezicht houden? Telt een baby in de wieg ook voor een kind? En wat met de afstandsregels bij het stralende Pinksterweekend? Als er beslist wordt dat de richtlijnen aangepast worden, kan er snel geschakeld worden. En dat zullen we dan ook doen!”

Buurtspeelpleintjes wel geopend

Afgelopen woensdag werden in Pelt wel de kleinere buurtspeelpleintjes al opnieuw geopend. “Dat zijn er zo’n dertig in totaal”, geeft Kenis aan. “En zo vindt iedereen in zijn of haar buurt toch wel wat extra speel- en ademruimte. Ook onze sportterreinen zijn ondertussen opnieuw beschikbaar. We hopen dat volwassenen hier hun gezond verstand gebruiken.”

In de open brief wordt ook het lot van kinderen in coronatijden aangehaald. “Zij zijn niet in staat om hun eigen contactbubbel te kiezen en zijn volledig afhankelijk van volwassenen. Als deze volwassenen de gemakkelijkste route kiezen en na overleg in hun ivoren toren zeggen dat iets niet kan, wat leren wij onze kinderen dan?”, schrijft de bezorgde Peltenaar.

Heel wat inspanningen

Kenis onderstreept dat het gemeentebestuur inspanningen leverde voor de jeugd. “We garandeerden opvang op negen locaties en zochten babysitters voor ouders die er nood aan hebben. In samenwerking met het Huis van het Kind en de scholen, trachten we de kwetsbare gezinnen op te sporen en voorzien we hen van spelmateriaal. Daarnaast volgen we de voor ons bekende gezinnen op via onze maatschappelijke werkers."

Ook diensthoofd Samenleven Gunther Brebels benadrukt dat Pelt de kinderen al twee jaar een stem probeert te geven. “We hebben zelfs een eigen corona-enquête gehouden onder onze kinderen. Zo kennen we hun zorgen en ideeën en bereiden we op die basis en binnen de contouren van de richtlijnen een fantastische zomer voor.”