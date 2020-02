Peltenaar krijgt één jaar celstraf voor dealen amfetamines BVDH

06 februari 2020

11u25 0 Pelt De rechtbank heeft een 36-jarige man uit Pelt bij verstek veroordeeld tot een celstraf van één jaar en een boete van 8.000 euro voor het verhandelen van amfetamines.

De Peltenaar is schuldig bevonden aan het verschaffen van amfetamines. Dat deed hij in Peer in het najaar van 2017. Daarnaast werd hij de afgelopen jaren meerdere keren betrapt met speed en xtc, twee werpsterren en een knipmes op zak. “De opgelegde bestraffing moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare handelingen te stellen”, oordeelt de rechtbank in haar vonnis.