Peltenaar doet zich voor als 14-jarige om meisjes uit de kleren te krijgen voor webcam BVDH

22 januari 2020

14u31 0 Pelt Een 62-jarige man uit Pelt riskeert een celstraf van twee jaar met probatieuitstel nadat hij naaktfoto’s uitwisselde met twee jonge meisjes. “Hij deed zichzelf voor als iemand van veertien jaar”, klonk het bij de procureur. “Ik weet dat dit niet door de beugel kan”, gaf de man zelf toe.

In 2016 kwam de Peltenaar in contact met het eerste slachtoffer via een chatroom. Zij toonde haar borsten en hij toonde zelf ook zijn geslachtsdeel via de webcam. De man gaf achteraf aan te hebben gedronken. Bij een verder onderzoek van zijn computer werd er geen kinderporno gevonden. Wel bleek de man via dezelfde website nog een slachtoffer van bijna zestien uit Sint-Truiden te hebben gemaakt. Met haar sprak hij zelfs af aan het station van Sint-Truiden. Volgens het openbaar ministerie beloofde hij haar 300 euro voor seks, maar panikeerde het meisje toen ze in de buurt van een maïsveld waren. De man had haar betast, maar besloot toen niet meer verder te gaan. Hij bracht het meisje terug naar het station.

Internetverslaving

“Ik heb me laten behandelen voor mijn internetverslaving en ben er volledig van genezen”, vertelde de zestiger. “Het is allemaal misgelopen toen mijn vrouw hulpbehoevend werd, maar ik praat niets goed. Facebook heb ik inmiddels niet meer en internet gebruik ik enkel nog om opzoekwerk te doen rond tuinonderhoud.”

Op 19 februari wordt het vonnis uitgesproken.