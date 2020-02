Peltenaar (62) verliest burgerrechten nadat hij zich voor doet als 14-jarige jongen en twee meisjes misbruikt BVDH

19 februari 2020

12u05 0 Pelt Een 62-jarige Peltenaar verliest voor vijf jaren zijn burgerrechten en krijgt een celstraf van vijftien maanden met uitstel voor het seksueel misbruik van twee minderjarige meisjes. De man deed zich online voor als veertienjarige jongen en slaagde er zo in om foto’s van de slachtoffers te ontfutselen en met hen af te spreken.

De feiten kwamen aan het licht in november 2016. De vader van het meisje deed toen aangifte bij de politie nadat zijn elfjarige dochter had gechat met een man die haar had gevraagd om haar rokje uit te trekken en dat via de webcam te tonen. Bij het onderzoek stootte de politie op feiten die dateerden van de herfst van 2014. Toen had de man op gelijkaardige wijze een vijftienjarig meisje leren kennen. Ze spraken zelfs af aan het station van Sint-Truiden.

Afgezonderd naar maïsveld

Toen het meisje bij de man in de wagen stapte, liet de man zich gaan. Hij gleed met zijn handen naar haar intieme zone en reed met haar naar een maïsveld. Daar legde hij een deken op de grond, waarna het meisje panikeerde. De man zette haar vervolgens terug af aan het station en wilde haar nog 50 euro geven. Ze weigerde, maar sprak enkele dagen later alsnog af om dat geld in ontvangst te nemen.

Internetverslaving

De man gaf toe dat hij te ver was gegaan.“Ik heb me laten behandelen voor mijn internetverslaving en ben er volledig van genezen”, vertelde de zestiger. “Het is allemaal misgelopen toen mijn vrouw hulpbehoevend werd, maar ik praat niets goed. Facebook heb ik inmiddels niet meer en internet gebruik ik enkel nog om opzoekwerk te doen rond tuinonderhoud.” Eén van de slachtoffers krijgt provisioneel één euro schadevergoeding.