Peltenaar (52) geeft jonge vrouw twee pilletjes en verkracht haar in versufte toestand Birger Vandael

15 januari 2020

13u04 0 Pelt Een 52-jarige man uit Pelt is veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden nadat hij een jonge, weerloze vrouw verkrachtte. Hij wordt ook voor vijf jaar uit de rechten ontzet en moet aan het slachtoffer een schadevergoeding 6.280 euro betalen. De man ging op sluwe wijze te werkt: hij verdoofde de toen 22-jarige vrouw en maakte vervolgens op gruwelijke wijze misbruik van haar versufte toestand.

Op 2 juli 2017 krijgt de politie ’s avonds om 22.03 uur plots een oproep binnen vanuit de spoeddienst van het Mariaziekenhuis. Daar had een jonge twintiger uit Pelt zich aangemeld met het verhaal dat ze verkracht was. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zagen ze hoe het slachtoffer in foetushouding in haar bed lag. Ze oogde wat verdwaasd, suf en was onder invloed.

De jonge vrouw vertelde dat ze dat weekend ruzie had gemaakt met haar vriend. Ze had vervolgens haar spullen gepakt en besloot haar vriend te verlaten. Daarom had ze beklaagde gebeld met de vraag haar naar haar mama te brengen. Ze kende de man al sinds haar kinderjaren als een vriend van haar moeder. De vijftiger stopte aan zijn appartement in Overpelt omdat de vrouw had gezegd dat ze honger had. Daar gaf hij een strip met medicatie aan de Peltse en zei hij dat ze twee blauwe pilletjes moest innemen om tot rust te komen. Het meisje werd hierdoor suf en viel in slaap. De pilletjes bleken het slaapmiddel Flunitrazepam te zijn.

In trance

Toen de jonge vrouw wakker werd, voelde ze dat de man haar met zijn vingers ter hoogte van de schaamstreek aan het betasten was. Vervolgens verkrachtte de man het slachtoffer. Zij gaf aan dat ze niet wilde, maar was te versuft om kordaat te reageren. Naar eigen zeggen zat ze in een soort ‘trance’. Vervolgens werd ze door de man bij haar moeder afgezet. De beklaagde gaf nog mee dat het meisje niet zwanger kon zijn omdat hij gesteriliseerd was.

Bij haar moeder besefte de jonge vrouw wat er was gebeurd en werd ze hysterisch. In tranen getuigde ze over haar vreselijke ervaring. De resultaten van het onderzoek in het Mariaziekenhuis bevestigden haar verhaal. Zo werd er sperma aangetroffen op verschillende plekken. In haar bloed werd een combinatie van slaap- en kalmeermiddelen, pijnstillers, antidepressiva en cannabis (ze had voor de feiten zelf een jointje gerookt, red.) aangetroffen. “Dat bewijst onomstotelijk dat ze lichamelijk en geestelijk volstrekt ongeschikt was om geldig te kunnen toestemmen met seksuele betrekkingen”, luidt het in het vonnis.

Onzinnige uitleg

De man gaf een volstrekt ongeloofwaardige verklaring en vertelde dat er een potje sperma in zijn koelkast stond dat de vrouw over zichzelf had uitgestrooid om hem later te kunnen beschuldigen. Toen er werd gevraagd wat dat potje daar stond te doen, kon hij geen zinnige uitleg geven. De rechtbank acht de feiten dan ook bewezen.