Peltenaar (43) riskeert 4 jaar cel voor seksueel misbruik van neefjes op familiefeestjes en in het bos Birger Vandael

13 maart 2020

11u15 3 Pelt Een 43-jarige man uit Pelt wordt beschuldigd voor het seksueel misbruiken van drie neefjes en één vriendje van zijn nicht in de periode tussen 2005 en 2017. De man sloeg toe op familiefeestjes en nam de slachtoffers ook mee naar een afgelegen chalet diep in het bos. “Omdat hij de feiten ontkent, vraag ik een effectieve celstraf van vier jaar”, stelde de procureur. “Ik heb nog steeds nachtmerries”, zuchtte één slachtoffer.

Advocate Ann Draye vertelde namens één van de slachtoffers dat de feiten aan het licht kwamen nadat haar cliënt met beklaagde mee ging om een aantal klusjes uit te voeren. Vervolgens werd de Peltenaar handtastelijk. “Hij wist waar de man mee bezig was, duwde hem weg en stapte uiteindelijk naar de politie. Het slachtoffer was het petekind van de beklaagde, die misbruik maakte van zijn positie. Je mag de enorme impact van de feiten niet onderschatten. Pas op zijn 22ste had hij de moed om te spreken.”

De procureur vertelde dat het ging om vier verklaringen tegen de beklaagde. “De man pleegde het seksueel overschrijdend gedrag op familiebijeenkomsten maar ook in een afgelegen tuinhuis en in de chalet. Hij wachtte tot de vader van het slachtoffer vertrok en greep toen zijn kans. Het gaat om aanrandingen en verkrachtingen.” In het onderzoek zit overigens ook een klacht over seksueel misbruik in Molenheide in 1999.

Zwart schaap van de familie

De beklaagde viel bij het eerste verhoor in 2018 volledig uit de lucht en noemde zichzelf het zwarte schaap van de familie. Ook in de rechtbank bleef hij zijn onschuld volhouden: “We gingen geregeld naar het bos drie à vier kilometer verder. Daar deden we hout af dat later werd gebruikt als brandhout. Ik had een speciale band met de jongen(s): we deelden geheimen en misschien heb ik ooit wel eens over een been gewreven. Ik heb ook met de drie neefjes geknuffeld. Soms wel tot vijf minuten lang… Het contact is verwaterd sinds ik de jongen op het toilet heb betrapt op roken.”

De verdediging van beklaagde stelde zich vragen bij het onderzoek, onder meer bij de manier waarop het verhoor heeft plaatsgevonden. “Er is nooit iemand die iets gezien heeft, ook al gaat het over feiten die onder meer op familiefeesten zouden zijn gebeurd”, merkte advocaat Tom Van Overbeke op. “Op de laptop van mijn cliënt werd niets gevonden en ook een huiszoeking in het huisje in het bos leverde niets op.” De vrijspraak of een mildere straf in ondergeschikte orde wordt gevraagd.

De procureur benadrukte dat de verklaring veel overeenkomsten bevatten, maar toch elk hun eigenheid behouden: “Het is niet zo dat telkens hetzelfde werd verteld, elk verhaal verschilt qua aard, intensiteit en locaties. Ik ben ervan overtuigd dat de verklaring van de slachtoffers correct is.” Het vonnis volgt op 10 april.