Pelt zet meer dan 120 mantelzorgers in de bloemetjes Birger Vandael

23 juni 2020

17u05 1

Vandaag is het de Dag van de Mantelzorger. Meer dan 120 Peltse mantelzorgers kregen een kleine attentie van het gemeentebestuur. Inwoners die regelmatig kunnen rekenen op de inzet van een mantelzorger, konden hem of haar de voorbije week nomineren. Het is een alternatief voor een ontmoetingsmoment, dat door de coronamaatregelen nog steeds niet kan plaatsvinden.