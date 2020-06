Pelt wordt vanaf 1 september nieuw dekenaat Birger Vandael

09 juni 2020

12u22 1 Pelt Vanaf 1 september zullen de huidige dekenaten van Hamont, Lommel en Peer samengevoegd worden tot het nieuwe dekenaat Pelt. De 44-jarige Jan Philippe zal deken worden.

Ongeveer een jaar geleden werd besloten om het bisdom Hasselt te laten evolueren van vijftien naar zeven dekenaten. Op die manier kan een missionaire dynamiek ontstaan. De beslissing werd genomen door de bisschop met de bisschopsraad in overleg met de dekens. De evolutie zou tegen het einde van 2020 overal een feit moeten zijn. Er werd besloten om van Hamont, Lommel en Peer één geheel te maken, zonder Houthalen-Helchteren.

Jan Philippe, nu pastoor-moderator in de pastorale eenheid Sint-Franciscus Hasselt, wordt vanaf september ook pastoor-moderator van de pastorale eenheid (PE) De Goede Herder (Over)Pelt. Hij zal zijn intrek nemen in de pastorij aan de Kerkdijk.

Andere verschuivingen

Elders zijn er nog meer verschuivingen. In opvolging van de Lommelse deken Rob Van Noppen die om gezondheidsredenen op pensioen gaat, wordt Theo Borgermans huidig pastoor-moderator van de PE De Goede Herder Pelt, benoemd tot pastoor-moderator in de pastorale eenheid Sint-Franciscus Lommel én tot pastoor-moderator in de parochiefederatie Lommel Oost.

Tony Poorters, deken van Peer, wordt vanaf 21 juni pastoor-moderator in de federatie Bilzen en de pastorale eenheid Maria Magdalena Hoeselt in het dekenaat Tongeren. Als opvolger wordt Kris Van Strydonck, nu werkzaam in Wijchmaal, benoemd tot pastoor-moderator van de federatie Peer. Het afscheid van Poorters in Peer staat voorlopig gepland op zaterdag 15 augustus.

Mathieu Plessers, deken van Hamont, is vanaf 1 september deken af. Hij blijft pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Jozef Hamont-Achel.