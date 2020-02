Pelt wil met fietspaden, meer groen en herbruikbare bekers naar 40% minder CO2-uitstoot: “De ruggengraat van ons beleid” Birger Vandael

14u59 2 Pelt De gemeente Pelt zal in de periode 2020-2030 naar schatting 33 miljoen euro investeren in maatregelen die leiden tot CO2-besparing. De uiteindelijke ambitie is de vermindering van de CO2 -uitstoot met minstens 40% ten opzichte van 2011. Energiebesparing, een lichtplan, fietsvriendelijke maatregelen, meer groen en een aantal meedenkers moeten helpen die ambitie te realiseren. “Dit is de ruggengraat van ons beleid”, stelt schepen van Milieu Liesbeth Fransen (CD&V).

De gemeenteraad keurde inmiddels het Klimaatactieplan Pelt 2030 goed. De basis daarvoor is het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 dat door zowel Overpelt als Neerpelt werd ondertekend. Met een klimaatdag kregen ook de inwoners de kans om zich te buigen over het plan. “In totaal omvat het plan 134 maatregelen”, zegt Fransen.

Energiebesparing

Het plan bestaat uit twee luiken. Een eerste luik betreft maatregelen in alle sectoren die de CO2-uitstoot terugdringen. Zo zal de gemeente collectieve woningrenovatie met energiebesparing als doel aanmoedigen en ondersteunen. Het goede voorbeeld wordt gegeven bij de renovatie van de gemeentehuizen. Nieuwe gebouwen moeten zo energiezuinig ontworpen worden. Met een lichtplan zal de openbare verlichting dan weer zo optimaal mogelijk worden ingezet.

De gemeente wil ook nog extra inzetten op fietsers met onder meer fietspaden aan De Koel en de vernieuwde Breugelweg. De gemeente werkt ook mee aan de realisatie van de fietssnelweg en zal een elektrische deelauto ter beschikking stellen.

Meer groen

Een tweede luik gaat over het omgaan met de klimaatopwarming en de gevolgen ervan. Dat houdt onder meer de realisatie van meer groen in. Onlangs nog plantte de gemeente al 71 klimaatbomen: bomen die in de woonkernen staan en mee zullen zorgen voor een beter leefkwaliteit in de woonbuurt. Ook het Dommelcontract, dat zowel overstromingen als waterschaarste moet voorkomen, is daarvan een voorbeeld. De gemeente wil ook verspilling van voedsel tegengaan, herbruikbare bekers op fuiven en evenementen verplichten en zwerfvuil aanpakken. “In ons plan staan ook nog een aantal kleine maatregelen, zoals de recuperatie van het water van het Poermenneke”, besluit Fransen.

Alle partijen stemden uiteindelijk voor, behalve Groen dat zich onthield. Volgens raadslid Katrijn Conjaerts is het Klimaatactieplan ondanks de grote ambities een ontgoocheling: “Aan geen enkele actie werd een budget, een uitvoeringstermijn of een verantwoordelijke gekoppeld. Wij hebben daarom ook voorgesteld om alvast tegen volgende gemeenteraad een 20-tal impactvolle en concrete actiepunten te selecteren die we dit jaar nog willen realiseren of tenminste laten starten.”