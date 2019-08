Pelt stelt belasting in op verwaarlozing en leegstand BVDH

30 augustus 2019

11u06 1 Pelt De gemeente Pelt komt met een belasting op enerzijds verwaarlozing en anderzijds leegstand van woningen en gebouwen. De belasting bedraagt in beide gevallen 1100 euro na het eerste jaar en loopt dan jaarlijks op tot maximaal 3000 euro. De bedoeling is om op die manier de verloedering van leef- en woonomgevingen tegen te gaan.

Leegstaande gebouwen zijn nefast op verschillende manieren. Het kan immers de verloedering van de woonomgeving in de hand werken en doet het onveiligheidsgevoel toenemen. Het neemt ruimte in beslag die niet gebruikt kan worden terwijl de druk steeds groter wordt om zuinig om te gaan met die ruimte. Bijkomend heeft een grote groep mensen het moeilijk om een betaalbare kwaliteitsvolle woning te vinden. Leegstand draagt bij tot schaarste en hoge prijzen op de woningmarkt.

Stimulus

Op basis van objectieve criteria kan een gebouw in het speciaal hiervoor opgestelde register worden opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over kapotte vensters, het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres of de afwezigheid van aansluitingen op de nutsvoorzieningen. Daarbij is er ook aandacht voor een aantal vrijstellingen. De belasting geldt dan als stimulus voor eigenaars om hun gebouwen in gebruik te laten nemen en te verzorgen. Het uiteindelijke doel is het maximaal wegwerken van verloedering in de gemeente. De gemeenteraad keurde het belastingreglement donderdagavond goed.