Pelt start met campagne ‘Halt2diabetes’ Birger Vandael

06 oktober 2020

10u38 1 Pelt De Vlaamse Overheid en de Diabetesliga lanceren samen met gemeente Pelt de campagne ‘Halt2diabetes’. Ze roepen alle 45-plussers op om een De Vlaamse Overheid en de Diabetesliga lanceren samen met gemeente Pelt de campagne ‘Halt2diabetes’. Ze roepen alle 45-plussers op om een online vragenlijst in te vullen. Aan de hand van de antwoorden kom je te weten hoe hoog het risico is dat je diabetes hebt.

Eén op de twaalf Belgen heeft diabetes type 2. Bij diabetes is het bloedsuikergehalte chronisch te hoog. Dit vergroot de kans op een hartinfarct, een beroerte, nier- en oogproblemen. Diabetes type 2 is vaak erfelijk bepaald, maar ook overgewicht en gebrek aan lichaamsbeweging spelen een rol.

Vaak weten mensen niet dat ze diabetes hebben. Toch is het belangrijk te weten of je de ziekte hebt. Daarom roept de campagne alle 45-plussers op om de vragenlijst van ‘Halt2diabetes’ in te vullen op www.gezondheidskompas.be. Wie na het invullen van de vragenlijst een hoge risicoscore heeft, neemt best contact op met zijn huisarts.