Pelt schenkt 5.000 euro noodhulp in kader van COVID 12-12 Birger Vandael

30 mei 2020

15u03 0 Pelt Op voorstel van Mondiale Raad Pelt schenkt de gemeente Pelt 5.000 euro noodhulp in het kader van de actie COVID 12-12. Dat is een initiatief van het Consortium 12-12 om hulp te bieden aan coronaslachtoffers in kwetsbare ontwikkelingslanden, die geconfronteerd worden met deze ongeziene crisis.

De zeven humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en UNICEF België – mobiliseren om miljoenen kwetsbare mensenlevens te redden. Zij maken een verschil op het terrein, bij bevolkingen die sowieso al te maken hebben met hongersnood, armoede of geweld.

De eerste prioriteit in deze noodsituatie is het stoppen van de pandemie door het bewustzijn in de gemeenschappen ter plaatse te vergroten en de verzwakte gezondheidsdiensten te ondersteunen. Daarnaast wordt getracht om de toegang tot zuiver water en voedsel te garanderen. Ook de zorg voor de bescherming van de zwaksten, zoals kinderen, personen met een beperking en ouderen is een prioriteit.

Gift

De Peltenaren tonen tijdens deze crisis een bijzondere solidariteit voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Maar elders in de wereld zijn die meest kwetsbaren nog gevoeliger voor deze crisis. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare mensen op te vangen, is nu actie nodig. Pelt schenkt daarom alvast 5.000 euro noodhulp en roept de Peltenaren op om solidair te zijn door ook een gift te doen aan COVID 12-12. Dat kan via de website covid.1212.be. Het rekeningnummer waarop gestort kan worden, is BE19 0000 0000 12 12.