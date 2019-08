Pas opgericht machineverhuurbedrijf opgelicht voor ruim 17.000 euro: “Kans is klein dat we het geld nog terugzien” Birger Vandael

28 augustus 2019

08u31 0 Pelt Het pas opgerichte machineverhuurbedrijf ‘Knevels Renting’ uit Grote Heide moet meteen afrekenen met een zware tegenvaller. Een graafmachine van 15.000 euro is immers spoorloos nadat een Nederlandse partner het exemplaar huurde. “We deden aangifte bij de politie en willen hem dagvaarden, maar de kans is klein dat we het geld nog terugzien”, stelt medezaakvoerder Jim Knevels.

Knevels Renting verhuurt onder meer graafmachines, hoogwerkers, aanhangwagens, liften en tuin- en bouwmaterialen. Het initiatief komt van enkele jonge twintigers, die met de zaak willen uitgroeien tot de specialist in de regio rond Pelt. “Het ging eigenlijk best goed met de zaak, tot we gingen samenwerken met een man uit Nederland”, vertelt Knevels. “Die stelde zichzelf voor als machinebemiddelaar. Hij was de tussenpersoon bij energieleveranciers en dergelijken. Dat leek een gedroomde match voor ons, maar hij bleek onbetrouwbaar te zijn.”

Op bezoek bij schoonmoeder

Concreet liep het enkele maanden geleden mis toen de Nederlander twee graafmachines van elk 15.000 euro huurde. “Die machines hebben wel degelijk op een werf gestaan, dus er werd mee gewerkt. Helaas betaalde de man zijn rekeningen niet. Na een maand begonnen we onraad te ruiken. We trachtten de man te contacteren via mail, telefoon of sociale media, maar hij bleek moeilijk bereikbaar. De man had wel degelijk een btw-nummer, dus we zijn dat adres toen gaan opzoeken. Toen kwamen we uit op de ex-schoonmoeder, wonende in een rijhuis waar onmogelijk de machine kon staan. Zij bleek wekelijks ontevreden klanten van de ex-vriend van haar dochter over de vloer te krijgen.”

Na het bezoekje aan de ex-schoonmoeder dook de Nederlander toch weer op. “Hij verwees naar zijn bouwverlof en probeerde nog wat tijd te winnen. Op die manier konden we wel één machine terugkrijgen, maar over de andere is niets geweten. We hebben het serienummer laten noteren, maar zolang er geen wisselstukken nodig zijn, heeft dat weinig zin. En zo’n minigraver moet in tegenstelling tot een personenwagen niet jaarlijks op onderhoud. Dat kan een hele tijd duren.”

De zaakvoerders gingen langs bij politie in Nederland en België en namen uiteindelijk advocaat Clive Sanchez onder de arm. “Ik heb tegenpartij meermaals in gebreke gesteld en gedreigd met dagvaarding voor de bevoegde rechtbank en neerlegging strafklacht bij het Parket”, bevestigt Sanchez. “Op een bepaald ogenblik beloofde de man de machines terug te brengen en de openstaande facturen te betalen, doch uiteindelijk kon Knevels Renting slechts één machine recupereren. De andere zou gestolen zijn. Er werd niet voldaan aan de facturen, we hebben hier duidelijk te maken met een oplichter. Juridisch zullen we wel een positief vonnis krijgen in België doch de vraag is in hoeverre dit vonnis zal kunnen worden uitgevoerd in Nederland.

Aanhangwagen

“Komt nog bij dat we die verdwenen machine momenteel ook niet aan anderen kunnen meegeven, wat ons nog extra inkomsten kost”, zucht Knevels. “Bovendien staat de machine op een aanhangwagen van ons, die ook nog eens minstens 2.000 euro waard is. We hopen toch enige ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Om collega’s te waarschuwen, maar ook met als doel het onderzoek draaiende te houden.”