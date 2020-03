Parket organiseert infoavond ‘Hoe herken je een drugslabo?’: “Het melden van verdachte signalen kan cruciaal zijn” Birger Vandael

09 maart 2020

13u42 1 Pelt Op woensdag 1 april krijgen Noord-Limburgers in de Zinnezaal in Cultuurcentrum Palethe te Overpelt tekst en uitleg bij de gevaren van drugsproductie. Tijdens deze gratis studieavond vertellen ervaringsdeskundigen hoe je drugsafval kan herkennen en welke signalen wijzen op een drugslabo. Hiermee hopen de initiatiefnemers mensen aan te zetten om hen te helpen drugsnetwerken en illegale dumpingen tegen te gaan.

Dat een dergelijke sessie wordt georganiseerd in Limburg is geen toeval. In de regio worden opvallend veel druglabo’s ontdekt. Vorig jaar, op 29 januari 2019, werden in een drugslab in Hechtel-Eksel zelfs drie doden aangetroffen. Ze zouden om het leven zijn gekomen nadat er giftige dampen waren vrijgekomen.

De drugsproducenten in de regio lieten zich hier hoegenaamd niet door ontmoedigen. Nauwelijks drie weken later werd in Maaseik een amfetaminelabo ontdekt en op 19 april 2019 werd ook in Zonhoven een drugslabo aangetroffen, in een boerderijtje.

Ook in Hechtel-Eksel bleef men actief, begin september stootte het Limburgs parket er op een locatie voor de aanmaak van synthetische drugs. Begin december werd in Bilzen eveneens een drugslab voor ‘crystal meth’ aangetroffen en nauwelijks twee weken geleden werd achter het ziekenhuis in Tongeren een actief drugslab gevonden. Verder zijn er ook de honderden drugsvaten die de afgelopen jaren in Limburg worden gedumpt. In oktober vond een postbode bijvoorbeeld liefst 436 drugsvaten op straat in Bocholt.

De stijging van de productie van synthetische drugs en dumpingen van drugsafval zorgen voor ernstige risico’s. Voor onze veiligheid, gezondheid en het milieu Parket Limburg

Ernstige risico’s

Met deze feiten in het achterhoofd organiseert het Parket samen met de gemeenten Hamont-Achel, Pelt, Lommel, Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, Peer, Bree en Bocholt komende maand de infoavond ‘Smell it’. “De voorbije jaren zijn de productie van synthetische drugs en de dumpingen van drugsafval in onze provincie sterk gestegen”, klink het bij de initiatiefnemers. “Dit zorgt voor ernstige risico’s voor onze veiligheid, onze gezondheid en het milieu. Samen met de betrokken gemeenten roept Parket Limburg dan ook op om verdachte signalen te melden. Sinds april 2019 kan dit gratis via het anoniem drugsmeldpunt Limburg (0800 208 77).”

Geurtafel

De sessie in de Zinnezaal start om 20 uur met een introductie door het Parket. Dr. Apr. Nathalie Meert zal als forensisch deskundige drugs meer uitleg geven over drugslabo’s, gedumpt drugsafval en de gevaren. Frank Nelis en Yoeri Nijs van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg bespreken in hun deel wat je als bewoner kan ondernemen.

Daarnaast wordt er ook een geurtafel opgesteld waar je de typische chemische geuren van een drugslabo kan ruiken. En uiteraard is er ruimte voor vragen. Het is de eerste keer in Noord-Limburg dat een dergelijke sessie plaatsvindt, in Hasselt was er in het verleden wel al een gelijkaardige infoavond.

Wil jij erbij zijn tijdens deze interessante infosessie? Schrijf je dan voor 25 maart in via de website.