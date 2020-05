Parket linkt dodelijk ongeval met laaghangende zon Birger Vandael

31 mei 2020

18u18 2 Pelt Het dodelijk ongeval dat zaterdagavond plaatsvond aan de overweg van de Astridlaan in Pelt heeft mogelijk te maken met de laaghangende zon op dat moment. Dat vertelt Pieter Strauven, woordvoerder bij het parket Limburg.

Bij het ongeval kwam een 48-jarige man uit Lommel om het leven. De veertiger kwam uit Pelt en reed in de richting van Lommel, toen hij door de slagbomen reed. Juist op dat moment kwam een passagierstrein richting Pelt voorbij, waardoor de man met zijn wagen gegrepen werd.

Een wanhoopsdaad wordt op dit moment niet als mogelijkheid aanzien. “Er is een neutrale getuige die het ongeval zag gebeuren. De erg lage stand van de zon zou mogelijk aan de oorzaak hebben gelegen. Dit is in elk geval onze hoofdpiste”, zo liet Strauven noteren.