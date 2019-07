Palliovik veilt oude straatnaambordjes van Overpelt en Neerpelt voor goede doel Birger Vandael

30 juli 2019

Pelt De vzw Palliovik heeft van de gemeente Pelt alle oude straatnaambordjes van Overpelt en Neerpelt gekregen. Deze zullen geveild worden voor het goede doel. Peltenaren kunnen dus een beetje geschiedenis in huis halen.

Vzw Palliovik is een vereniging van vrijwilligers die zich sinds 2000 inzet om geld in te zamelen voor de palliatieve thuiszorg voor kinderen. Jaarlijks organiseert de vzw onder andere de Fietsslinger en een smaakfestival. Dit jaar komt daar dus de veiling van de straatnaambordjes bij. Vanaf zaterdag 10 augustus kun je op www.palliovik-straatnaamveiling.be een bod doen op het bordje dat je graag zou willen hebben. De veiling wordt afgesloten op 10 september. Als je het hoogste bod hebt uitgebracht, kun je het bordje komen afhalen in het zaaltje van het 8ste Sacrament. Op zondag 22 september wordt hiervoor tussen 13 en 18 uur een speciaal moment ingelast.