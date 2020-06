Palethe opent deuren voor studenten Birger Vandael

04 juni 2020

13u40 0 Pelt Studenten die een rustige plek zoeken om te blokken, kunnen op weekdagen van maandag 8 juni tot en met donderdag 9 juli terecht in de projectiezaal en in het expressielokaal van CC Palethe. Uiteraard verloopt alles volgens de verplichte veiligheidsmaatregelen.

Studenten die thuis niet over een stille werk- en studeerplek beschikken of zich graag laten vergezellen door leeftijdsgenoten, krijgen die mogelijkheid in Palethe. De gemeente Pelt voorziet elke werkdag – van maandag tot vrijdag - drie tijdsblokken (9 tot 12, 13 tot 17 en 18 tot 20 uur). Studeren in de Peltse bibliotheken is voorlopig nog niet mogelijk wegens de coronamaatregelen.

Maatregelen

Uiteraard worden de nodige veiligheidsvoorschriften in Palethe in acht genomen. Zo zal er minimum 1,5 meter afstand tussen de tafels zijn, is er een aparte in- en uitgang en behoudt elke student gedurende hetzelfde tijdsblok dezelfde studieplek. Aan de studenten wordt gevraagd zelf een mondmasker mee te brengen en dit aan te doen bij het betreden en verlaten van de zaal. In de zaal is toezicht aanwezig.

Inschrijven is noodzakelijk en kan via www.gemeentepelt.be/studieruimte