Paard even op wandel in Lindelheidestraat BVDH

29 januari 2020

18u17 0

Even opschudding in de Lindelheidestraat in Pelt. Daar liep woensdagnamiddag even een paard los over de weg. De politie werd gealarmeerd en stuurde een ploeg ter plaatse. Na een massale zoekactie zou het paard intussen weer veilig in de wei staan.