Overpeltse steunt Limburg met gigantisch spandoek Birger Vandael

20 maart 2020

De Ovepeltse Ann Vanduffel (60) plaatste in de achtertuin van ‘Vakantiewoning Het Eenhoornhof’ een gigantisch spandoek om onze provincie te steunen in deze moeilijke tijd. “Limburg blijf in uw kot, wij houden van jullie!” staat hierop te lezen. Het Eenhoornhof is een vakantieplek voor de rustzoeker in het pittoreske Kuttekoven bij Borgloon. Normaal komen mensen hierheen om te fietsen door het prachtige Haspengouw. Momenteel zijn de deuren echter gesloten omwille van de maatregelen opgelegd door de overheid. “Het spandoek bestaat uit een rode loper. Deze leggen we symbolisch uit voor alle mensen die in de frontline werken”, geeft Ann nog mee.