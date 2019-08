Overpeltenaren stelen bij bakkerij en verstoppen kledij in Kolisbos BVDH

28 augustus 2019

Twee Overpeltenaren van 22 en 24 jaar oud zijn veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Op 2 augustus dit jaar gingen ze bij een bakkerij in Tessenderlo aan de haal met 1.574 euro en twintig pakjes sigaretten. Het was de stiefvader die op camerabeelden uiteindelijk zijn eigen stiefzoon en diens kameraad kon herkennen. In het Kolisbos werd vervolgens een geldsom aangetroffen en ook bij een huiszoeking kwam de politie op een deel van de buit uit. Uiteindelijk vond de politie in het bos ook twee plastic zakken met de kledij van de inbraak, de pakjes sigaretten en nog een deel van het geld. De twintigers hadden nog een blanco strafblad. Indien de werkstraf niet wordt uitgevoerd, krijgen ze alsnog een jaar cel.