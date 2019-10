Opvolger voor ‘Peltrovski’: EK voetbal 2020 opnieuw op groot scherm BVDH

11 oktober 2019

Ook volgend jaar zal het EK voetbal op groot scherm gevolgd kunnen worden. Sinds de Rode Duivels in 2014 weer op een groot tornooi verschenen zijn, verzorgt ‘In Pelt vzw’ de uitzendingen in Pelt op het grote scherm. Dat leidde tot zeer succesvolle edities van ‘BraziPelt’ (het WK 2014 in Brazilië), ‘Frankipelt’ (het EK 2016 in Frankrijk) en ‘Peltrovski’ (het WK 2018 in Rusland).

Die volksfeesten vonden plaats op de Oude Markt van Overpelt en aan de sportterreinen van Mater Dei. Tijdens het komende EK van 2020, waarvoor de Rode Duivels zich donderdagavond plaatsten, komt er een opvolger van die evenementen. Meer info zal ongetwijfeld de komende maanden volgen. “We moeten ook nog een toepasselijke naam vinden”, klinkt het bij de vzw. Aangezien het EK plaatsvindt in verschillende landen, wordt het vinden van een naam geen evidente klus.