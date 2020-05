Opnieuw vier corona-overtreders voor Hasseltse rechter Birger Vandael

20 mei 2020

15u32 3 Pelt Nadat eerder deze week al een Nadat eerder deze week al een coronaspuwer door de Hasseltse rechter werd veroordeeld tot twee jaar cel, verschenen woensdagmiddag opnieuw vier corona-overtreders voor de Hasseltse rechters. Allemaal liepen ze meerdere malen tegen de lamp.

Een Peltenaar (35) riskeert een boete van 800 euro nadat hij op 28 maart in Hamont-Achel aan de kant van de weg werd gezet door de politie. Hij vertelde iets over een vriendin, maar duidelijk was zijn verklaring niet. Op 18 april werd hij opnieuw in zijn wagen aangetroffen zonder goede reden. De boetes van 250 euro betaalde hij niet. Blijkbaar was de man wel erg gretig met niet-essentiële uitstapjes, want twee keer betaalde hij een dergelijke boete wel.

Een 27-jarige man uit Heusden-Zolder werd op 14 april met twee vrienden aangetroffen in zijn appartement. Hij vertelde aan de politie dat hij klusjes uitvoerde in zijn huis omdat zijn trouw niet kon plaatsvinden. De vrienden hielpen hem hierbij. Deze twintiger riskeert een boete van 280 euro.

Twee keer verstek

Een man die tot driemaal toe ‘s nachts in Lommel rondwandelde en een Houthalenaar die werd betrapt op samenscholing, bleven deze voormiddag mogelijk wel in hun kot. In de rechtbank waren ze in elk geval niet te bespeuren.

Corona slaat deze week duidelijk ook toe in de rechtbank van Hasselt. Woensdag werd immers ook al een man uit Leopoldsburg veroordeeld voor het maken van twee niet-essentiële verplaatsingen. Hij kreeg hier twee maanden cel voor.