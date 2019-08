Opnieuw plofkraak in Noord-Limburg: ING in Pelt geviseerd MMM

30 augustus 2019

08u18 28 Pelt Vanmorgen rond iets voor 4 uur werd een plofkraak gepleegd op een bankkantoor van ING in Pelt. Niemand raakte gewond.

Buurtbewoners aan de Leopoldlaan werden opgeschrikt door meerdere harde knallen. En één buurtbewoner zag een wagen aan hoge snelheid wegrijden.

Al snel bleek dat het bankkantoor van ING geviseerd werd. DOVO is momenteel ter plaatse. Over een buit bestaat nog geen duidelijkheid. Het was al even geleden, maar Noord-Limburg wordt al langer geteisterd met plofkraken.

Eerder dit jaar werd nochtans een Nederlandse bende opgepakt die aan meerdere kraken kon worden gelinkt.

