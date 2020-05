Opnieuw markt in Neerpelt op zaterdag 23 mei Birger Vandael

21 mei 2020

12u18 0 Pelt Deze zaterdag vindt de markt van Neerpelt voor het eerst in twee maanden nog eens plaats. De gemeente neemt de nodige maatregelen om de markt zowel voor de bezoekers als voor de marktkramers in veilige omstandigheden te laten verlopen. Aan de bezoekers wordt gevraagd om de richtlijnen strikt op te volgen. Alleen dan kan de markt open blijven.

Het maximum aantal bezoekers op de markt is beperkt tot 1 bezoeker per 1,5 lopende meter marktkraam. Om controle te kunnen houden over het aantal bezoekers, heeft de markt vier in- en uitgangen (Kerkstraat, kruispunt Pastorijstraat-Kerkstraat, Sooi Willemsplein, kruispunt Kloosterstraat-Groenstraat). Stewards houden alles in de gaten, terwijl je er als bezoeker ook de handen kan ontsmetten.

Eénrichtingsverkeer

Eens op de markt geldt er éénrichtingsverkeer, waarbij de bezoekers steeds aan de rechterkant van de weg wandelen. De marktkramers en hun personeel zijn verplicht om een mondmasker te dragen. Ze moeten er ook voor zorgen dat de klanten hun handen kunnen ontsmetten. Ook aan de bezoekers wordt aangeraden om een mondmasker te dragen. Tot slot is het de bedoeling om alleen te winkelen en niet langer dan noodzakelijk.