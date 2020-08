Op wandel langs de tien mooiste kerkdorpen van Limburg: “In Sint-Huibrechts-Lille draait alles rond carnaval en de kermis. De halve gemeenschap neemt dan verlof”

Pelt

In Sint-Huibrechts-Lille wordt het jaar opgebouwd op basis van twee feestweken: rond carnaval en rond de kermis. Dan neemt de halve gemeenschap verlof en wordt het bier rijkelijk geserveerd. Daar moeten we dus even langsgaan voor het zevende kerkdorpje op onze route . De echte Lillenaar komt zelfs nooit van onder zijn kerktoren uit. “We hebben bij de fusie van Pelt zelfs geprobeerd om de gemeente ‘Groothertogdom Lille’ te noemen”, glimlacht Noël Severens, regerend Prins Carnaval en gewezen dorpsschutter.