Ook Bella Via levert sterrenmaaltijden aan huis Birger Vandael

30 april 2020

14u36 0 Pelt Terwijl het nog altijd niet duidelijk is wanneer de horecazaken terug hun deuren mogen openen, nemen enkele uitbaters het heft in eigen handen. Ook Bella Via uit Neerpelt centrum biedt sinds kort uitgewerkte menu’s aan. “We hebben eerst schilderwerken uitgevoerd, maar omdat de sluiting maar bleef duren, zijn we ook maaltijden gaan uitwerken”, vertelt medezaakvoerster Patricia.

Met 13,5/20 scoort Bella Via hoog in de ranking van Gault Millau. Als zaak kan je echter niet blijven teren op je naam als gevestigde waarde, want momenteel ligt de horeca stil. “Toen we drie weken geleden voor het eerst een menu aanboden, leverde dat meteen een dozijn klanten op”, stelt Patricia. De weken erna ging het alleen maar verder in stijgende lijn. We kiezen ervoor om alles op één dag te leveren. De afgelopen weken was dat telkens op zaterdag, op Moederdag zullen we uiteraard op zondag leveren.”

Voor dit weekend bevat het menu amuses, een voorjaarssalade, gevulde kip met asperges en Panna Cotta met Grieks fruit. De kostprijs is 40 euro per persoon.