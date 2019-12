OKAN-leefschool De Taalboom opent de deuren in oude schoolgebouwen De Vuurboom Birger Vandael

06 december 2019

17u20 0 Pelt Vanmiddag vond in de Veenbeslaan van Holheide de officiële opening van OKAN-leefschool De Taalboom plaats. In het verleden was leefschool De Vuurboom hier gelegen. Deze school verhuisde naar Campus Vox aan de Leopoldlaan. “We willen de ‘Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) de veilige context van een aparte vestiging aanbieden", vertelt de directeur van VOX Pelt Björn Desair.

VOX Pelt richt sinds 2010 OKAN-klassen. Deze hebben tot doel om enerzijds de leerlingen het Nederlands aan te leren, maar anderzijds ook om de talenten en passies van deze jongeren te ontdekken. Zo hoopt men hun integratie in onze maatschappij te bevorderen.

De voorgaande jaren moesten de OKAN-leerlingen naar Campus VOX, verderop in Overpelt. Omdat men bij het wijkschooltje ‘De Vuurboom’ graag een volwaardige derde graad wilde uitbouwen, verhuisde deze school naar Campus Vox. Bijgevolg maken de jongeren van OKAN de omgekeerde beweging naar de oude schoolgebouwen van de Vuurboom. De nieuwe naam ‘De Leefboom’ verwijst dan ook naar de oude naam.

Traumatische ervaringen

“De jongeren in de OKAN-klassen kennen vaak een moeilijke beginsituatie”, weet Desair. “Enkelen van hen werden geconfronteerd met zeer traumatische ervaringen, allen worden geconfronteerd met een taal én een cultuur die zij niet kennen en die zij zich zo spoedig mogelijk eigen moeten proberen te maken. Een dergelijke nieuwe context is geen eenvoudige situatie. Deze jongeren hebben daarom nood aan een veilig klimaat waarin zij vertrouwen kunnen opbouwen. Een hoge graad van welbevinden is van cruciaal belang om tot leren te komen.”

De opening gebeurde in aanwezigheid van afgevaardigd bestuurder van het GO! Raymonda Verdyck en algemeen directeur van Scholengroep Limburg Noord Anne Smeyers. Tijdens het officiële gedeelte werd het vernieuwde pedagogisch project van de OKAN-leefschool toegelicht. Daarna kon iedereen kennismaken met de leerlingen en de nieuwe vestiging verkennen.

Drie pijlers

Binnen het concept van een leefschool passen drie belangrijke pijlers: ‘welbevinden & betrokkenheid’, ‘integratie’ en ‘zelfredzaamheid’. “De focus ligt op het wij-gevoel en een sfeer van warmte, geborgenheid en veiligheid. Door dit kader aan te bieden aan deze jongeren, komen zij sneller tot kennis-, vaardigheid- én attitudeverwerving”, legt de directeur uit. “OKAN Leefschool De Taalboom zet sterk in op ervaringsgericht leren in de vorm van een geïntegreerde en projectmatige aanpak, waarin ruimte is voor zelfevaluatie bij de jongeren.”

Leefschool De Taalboom zal rekenen op de steun van enkele externe partners. Zo werkt De Taalboom samen met de groep Intro binnen het project Interactief. Dit project biedt de leerlingen de mogelijkheid om op woensdagnamiddag deel te nemen aan sport en spel-activiteiten om op die manier op informele wijze taal te verwerven en hun vrije tijd zinvol te besteden. “De Taalboom zet dan ook sterk in op levenslang leren, binnen en buiten de schoolmuren", besluit Desair.