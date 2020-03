Nu er geen koers is... Mariaziekenhuis op zoek naar seingevers Birger Vandael

19 maart 2020

21u17 0 Pelt Het wielrennen ligt momenteel even stil, maar dat betekent niet dat er geen seingevers meer nodig zijn. Het Mariaziekenhuis uit Pelt doet immers een oproep naar seingevers. “Zij moeten helpen om het binnenrijden van het ziekenhuis in goede banen te leiden”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Vandaag startte het ziekenhuis met een nieuw triagesysteem op de dienst spoedgevallen. Alle patiënten die zich op spoed aanmelden, moeten zich eerst aanmelden in de blauwe tent op de bezoekersparking. Patiënten met luchtweginfecties worden doorverwezen naar een speciaal ingerichte tent waar ze verder worden onderzocht. Alle andere patiënten zonder koorts en/of luchtweginfecties kunnen naar de ‘normale’ dienst spoedgevallen.

Geen contact met patiënten

Hier moeten de seingevers dus hun werk doen, zodat iedereen op de juiste plek terecht komt. Als seingever kan je worden ingezet aan de rotonde en aan de triagetent. Je komt uiteraard niet in contact met patiënten en je blijft steeds op voldoende afstand. Er zijn drie shiften van telkens acht uur. Tijdens de shift word je afgewisseld om te gaan eten/even te pauzeren in de cafetaria van het ziekenhuis door een mobiele medewerker. Drank is voorzien, eten en warme kledij breng je zelf mee.

Wie komt in aanmerking?

Alle volwassenen (vanaf 21 jaar) komen in aanmerking. Wanneer je tot de risicodoelgroep behoort, ouder bent dan 65 jaar of mantelzorger van een zorgbehoevende bent, is deze functie niet voor jou weggelegd. Heb je interesse?Meld je aan op http://www.mznl.be/helpendehanden. De personeelsdienst van het Mariaziekenhuis contacteert de vrijwilligers zelf om afspraken te maken.

Meer over Mariaziekenhuis

gezondheid

Pelt