Nieuwe tennisschool opent in volle coronatijden: “Valse start, maar we zijn klaar voor 18 mei” Birger Vandael

07 mei 2020

10u29 0 Pelt De Achelse Sofie Geusens (29) en Ekselaar Jean-Paul Le Couvreur (49) openen deze week aan de wel erg toepasselijke Tennislaan in Overpelt hun nieuwe Tennisschool Spirit. Een idee dat de lerares Lichamelijke Opvoeding en de sportcoach al hadden voor de uitbraak van het coronavirus. Toen bekend raakte dat vanaf deze week terug getennist mag worden, schoot het duo dan ook in actie om zo snel mogelijk te kunnen openen.

Sofie is in de regio onder meer bekend als turnlerares in basisschool De Viejool in Eksel en in basisschool De Zandkorrel te Hechtel. Jean-Paul is gekend voor zijn activiteiten als Performance conditietrainer en Personal coach bij JP Sports. De twee zijn al lang thuis in de tenniswereld. Naast lesgeven is Sofie vooral actief in de hoogste dubbelreeksen tijdens de tornooien. Ook Jean Paul combineert al lange tijd het lesgeven, coachen en zelf spelen. “Wij waren allebei toe aan een nieuwe, sportieve uitdaging”, vertelt Sofie. “Het klikte vanaf het eerste moment goed tussen ons, waarna de beslissing relatief snel werd genomen. We kozen voor de naam ‘Spirit’, die staat voor levenslust, moed, durf, lef en energie! Allemaal elementen die op één of andere manier te maken hebben met tennis. That’s the spirit!”

We hebben een valse start gemaakt en het is heel vreemd om lege tennisvelden te zien. Gelukkig is er nu verandering op komst Sofie Geusens en Jean-Paul Le Couvreur

Wel al tennis, nog geen lessen

In normale omstandigheden zouden de lentetrainingen van start zijn gegaan na de paasvakantie. Om de gekende redenen bleek dat niet mogelijk. Enkele weken geleden werd het licht voor tennis uiteindelijk dan toch op groen gezet. “Met dank aan het ‘Play Safe & Go’-draaiboek dat Tennis Vlaanderen heeft uitgewerkt en aan de overheid bezorgde”, stelt Sofie. “Wij waren dolblij, maar kregen afgelopen zondag toch nog een domper te verwerken, toen bleek dat de tennislessen nog niet konden hervat worden. Een balletje komen slaan met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met twee vrienden is vanaf nu wel al toegestaan.”

Liefhebbers konden dus vanaf 4 mei al gewoon een partijtje komen spelen. “Het moeten wel steeds dezelfde mensen blijven om zo het contact met anderen te beperken. Men moet dus ook steeds op voorhand een baan reserveren. Op de eerste dag is dit toch al vlot verlopen!”

Effectieve start

Vanaf 18 mei hoopt men bij Tennisschool Spirit ook effectief met de tennislessen te beginnen: “We moeten ons dan wel aan de strikte voorwaarden houden. Zo mogen we maar aan maximaal twee spelers lesgeven en dit met telkens een afstand van anderhalve meter. De spelers mogen ook geen tennismateriaal en -ballen aanraken.” De klassieke ‘high five’ op de club werd inmiddels al ingewisseld voor een speciale begroeting met de tennisrackets. Ook het ontsmetten behoort tot de nieuwe routine op de club.

Sofie en Jean-Paul snakken alvast naar 18 mei: “We hebben een valse start gemaakt en het is heel vreemd om lege tennisvelden te zien. Gelukkig is er nu verandering op komst. Iedereen kan zich nu wel nog blijven inschrijven voor de lentetrainingen, alsook voor onze tenniskampen in juli en augustus. Dit kan via onze website www.tennisschoolspirit.be. Zeker doen, is de boodschap!”, luidt het.