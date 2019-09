Nieuwe locatie en nieuwe start voor Leefschool De Vuurboom Birger Vandael

02 september 2019

15u06 2 Pelt Op deze eerste dag van het nieuwe schooljaar kregen leerlingen van Leefschool De Vuurboom voor het eerst les in de Vox-campus aan de Leopoldlaan. De gecontesteerde verhuis vanuit Holheide zorgde voor de nodige vraagtekens bij bezorgde ouders. Daardoor was de eerste schooldag vandaag voor de ruim zestig leerlingen, het schoolpersoneel en de ouders een nieuwe start.

De verhuis van De Vuurboom vanuit het rustige Holheide naar de drukke Leopoldlaan kwam er nadat besloten werd de oude schoolgebouwen te gebruiken voor de inrichting van een OKAN-school. Bovendien kan men aan de Vox-campus een volwaardige derde graad uitbouwen, wat in Holheide moeilijk lag. De ouders waren vooral bevreesd dat de eigenheid van hun school zo verloren zou gaan en vonden dat de beslissing te overhaast genomen werd.

Beloftes waargemaakt

Bij een opendeurdag vorige week toonde De Vuurboom reeds dat alle verbouwingswerken in de Vox-campus tijdig waren afgerond en dat alle klassen huisvesting hebben vanaf de eerste schooldag. Op die manier counterde de school in elk geval de vraagtekens van de ouders die vreesden dat deze timing niet zou lukken. “We maken onze beloftes waar. Deze school is vandaag een gezellige thuisbasis die voldoet aan de visie van de school, de behoeftes van de leerlingen én de eisen van kwaliteitsvol onderwijs”, onderstrepen Björn Desair en Carine L’Homme van de directie.

Positief onthaal

Vooral met de goed ingerichte bovenverdieping overtuigde De Vuurboom de bezoekers op de opendeurdag. Er is hier ruimte voor veel lichtinval en het zal een plekje van verkoeling zijn bij warme temperaturen. De leerlingen beschikken ook over een afzonderlijke speelruimte waar plaats is voor hun dieren en hun moestuin. Bij de directie spreken ze van een “positief onthaal” en hoopt men nu de commotie achter zich te laten.