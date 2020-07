Nieuwe inkleding voor begraafplaats Eindakker Birger Vandael

08 juli 2020

11u41 0 Pelt Begraafplaats Eindakker krijgt de komende weken een nieuwe inkleding. De huidige omheining, de groenvoorziening en het gemeenschappelijke graf worden vernieuwd. Er komen ook twee nieuwe strooiweiden. De gemeentelijke groendienst zal alles van ontwerp tot uitvoering in eigen beheer doen.

Het gemeenschappelijke graf krijgt een nieuwe haag en nieuwe beplanting. Die wordt in vier vakken ingedeeld volgens de seizoenen. Specifiek aangepaste bloemen en planten moeten ervoor zorgen dat het gemeenschappelijke graf in elk seizoen anders gekleurd is. In het midden komt een kastanjeboom. Er blijft plaats voor het kunstwerk van Jet Moelans dat bij de inhuldiging in 1999 een plekje kreeg.

Vlakbij het gemeenschappelijke graf komen twee nieuwe strooiweiden van elk bijna 100 ². Een zithoek wordt toegevoegd aan deze hoek en de toegankelijkheid voor minder mobielen wordt vergemakkelijkt. De strooiweiden zelf worden iets lager aangelegd dan de omgeving.

Zuilen met herdenkingsplaatjes

Aan het gemeenschappelijke graf en de strooiweiden komen twee zuilen in de beplanting. Op termijn zijn er zes zuilen voorzien. Op de zuilen worden de herdenkingsplaatjes van de overledenen aangebracht. De huidige naamplaatjes aan het gemeenschappelijke graf worden vervangen en ook op de zuilen aangebracht.

Rond de begraafplaats komt een nieuwe omheining. De oude beplanting maakt plaats voor nieuw fris groen en een beregeningsinstallatie moet ervoor zorgen dat het ook groen blijft.