Nieuwbouw van Juniorcampus is klaar voor gebruik: “De grootste stap in onze geschiedenis” Birger Vandael

27 juni 2020

13u14 0 Pelt Eén jaar en zes dagen na de officiële eerste steenlegging is de nieuwbouw van de Juniorcampus in Neerpelt klaar voor gebruik. Met deze bouwwerken wordt het WICO Campus Sint-Hubertus omgevormd tot een nieuwe eerstegraadsschool. Deze week al worden de eerste tafels en stoelen in de gebouwen geplaatst. Op 1 september kan het nieuwe hoofdstuk van WICO dan definitief van start gaan.

Bij de oplevering van de nieuwbouw ontving de nieuwe locatiedirecteur Lieve Lemmens van de huidige campusdirecteur Eric Hendriks de sleutels. Hieraan hing symbolisch een WICO-kompas met daarop de slogan van de scholengemeenschap: “Ontdek jezelf, verover de wereld.” WICO wil immers het kompas zijn van de leerlingen en deze ontdekkingstocht start in september. “Wij zijn enorm blij met deze infrastructuur”, zegt Lemmens. “De vakleerkrachten staan te popelen om hun gloednieuwe lokalen in te richten.”

Opwaardering historisch gebouw

Hendriks kijkt met ambitie naar de toekomst van de school. “Met dit gebouw zet deze onderwijslocatie de grootste stap in zijn geschiedenis. Het is een plaats waar alle jongeren van Noord-Limburg hun eerste stappen in het secundair onderwijs zullen zetten. In een tweede fase, die volgend jaar van start gaat, zal het historisch gebouw opgewaardeerd worden met een groente speelplaats. Zo zullen oud en nieuw in harmonie verbonden worden.”

Aan het nieuwbouwproject hangt een prijskaartje van 8 miljoen euro. Hiervoor werkten aannemers Willemen, Gielen, Delta Thermic en Coopman samen met architectenbureau Q-BUS. Het gebouw is 6.000 vierkante meter groot en telt vier bouwlagen. Binnen krijgen twaalf ruime technieklokalen met instructielokalen een plaats. Er komen ook dertien ruime klaslokalen, twee leskeukens, drie labo’s, een lerarenkamer en een ZLW-lokaal. Vier klaslokalen worden in aansluiting naar het huidig gebouw gerenoveerd. Het sanitair en de kleedruimtes voor de sporthal zijn eveneens vernieuwd.

De klemtoon in het ontwerp lag op eenvoud en leesbaarheid. “We zijn daar zeker in geslaagd”, oordeelt Lemmens. “Het is een fris, helder en licht gebouw geworden. De afwerken van alle klaslokalen met natuurlijke materialen als hout, rubber en beton is heel degelijk en duurzaam. Enkele verrassende kleuren zorgen binnen voor een speels karakter.” Het gebouw zit met een E-peil van bijna 40 overigens een pak onder de norm van 55. In de toekomst zullen 12-14-jarigen uit Noord-Limburg in deze energiezuinige omgeving hun toekomst verder vorm geven.