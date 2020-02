Nieuw reglement voor carnavalsoptochten: confetti verboden, ambiancemuziek verplicht Birger Vandael

04 februari 2020

14u42 5 Pelt Op de gemeenteraad van Pelt werd een nieuwe politieverordening betreffende de veiligheid bij de carnavalsstoeten goedgekeurd. Daarin wordt ook gedacht aan het milieu. Zo is confetti tijdens carnavalsoptochten verboden. Oppositiepartij Groen had nog enkele bijkomende ideeën in het kader van duurzaamheid.

Uiteraard is het droppen van leeggoed en afval volgens het reglement verboden en mogen toeschouwers niet lastiggevallen worden. Opvallend: ook de muziek die gespeeld wordt tijdens de optocht werd vastgelegd. Dat mag enkel carnaval- en goede ambiancemuziek zijn. De geluidsintensiteit tijdens de stoet is beperkt tot 95 decibel, gemeten tot 20 meter achter de wagen. Gebruik van glazen flessen en drinkbekers is niet toegelaten op de wagens.

Kijken naar Zonhoven

Oppositiepartij Groen stelde voor de manier van werken in Zonhoven te bekijken. “Daar werd vorig jaar in overleg met de verenigingen beslist om na een overgangsjaar en met een ruggensteuntje van de gemeente geen klein snoep meer uit te gooien, maar alleen nog groot en kwalitatief snoepgoed uit te delen”, vertelde Hans Proost. “Bedoeling is de massa klein snoep die op straat blijft liggen te voorkomen. Om het milieu te sparen worden in Zonhoven sinds vorig jaar tijdens de stoet ook de rioolputjes afgedicht om te voorkomen dat er plastic en andere spullen in de riolering terechtkomen.” Burgemeester Frank Smeets (CD&V) beloofde de opmerkingen door te geven aan de bevoegde schepen.