Nieuw pand voor huisartsenwachtpost aan Noorderhart campus Mariaziekenhuis Birger Vandael

21 september 2020

09u52 0 Pelt Naast de spoedafdeling van de Noorderhart campus Mariaziekenhuis wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw pand voor de huisartsenwachtpost in Pelt. Nog voor het nieuwe jaar moet het pand worden opgeleverd. Daarna wordt meteen gestart met de inrichting van de nieuwe wachtpost in Pelt.

Omdat de huidige locatie in de Stationsstraat in Pelt afgebroken wordt, was er nood aan een nieuwe locatie. Daarom werd besloten in 2021 te starten in een volledig nieuw pand, waar patiënten met dringende klachten in het weekend en op feest- en brugdagen op een veilige en verantwoorde manier geholpen kunnen worden. Er werd gekozen voor een locatie op het terrein van het ziekenhuis.

Vier miljoen euro

Het nieuwe gebouw vergt een investering van ruim vier miljoen euro. Deze kosten worden gedragen door het ziekenhuis. De wachtpost Noord-Limburg locatie Pelt kan naar verwachting begin 2021 verhuizen. Alle kringen van huisartsen van Maaseik tot Pelt zijn aangesloten bij deze gemeenschappelijke wachtpost onder de vlag van een eigen VZW. De huisartsen in Lommel sluiten zich aan zodra de nieuwe locatie in gebruik genomen kan worden. De andere wachtpostlocatie voor Noord-Limburg blijft gevestigd aan de Houborn 44 in Bree.

Inslapende artsen

Het nieuwe pand is voorzien van de nieuwste faciliteiten en voorzieningen om een comfortabelere werkomgeving te creëren. Bovendien is de spoedafdeling van Noorderhart campus Mariaziekenhuis vlakbij als er een doorverwijzing noodzakelijk is. Het gelijkvloers in de nieuwbouw is bestemd voor de huisartsenwachtpost. Daarnaast vestigen op de eerste verdieping een aantal diensten vanuit het ziekenhuis zich zoals IT, personeelsdienst, impers en KWS. Er worden ook kamers voor inslapende artsen gebouwd.